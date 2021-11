München (ots) -



Single, an einem wunderschönen Fleckchen Erde und splitterfasernackt: Dass Dating so funktionieren kann, haben Peer Kusmagk und Janni Hönscheid bewiesen. 2016 lernten sich die beiden bei "Adam sucht Eva" kennen, heirateten ein Jahr später und sind mittlerweile glückliche Eltern von drei Kindern. Ein echtes Happy End! Auf das hoffen jetzt auch acht neue Promis und acht Normalo-Singles, die diesmal in Griechenland die Hüllen fallen lassen. Die mittlerweile sechste Staffel von "Adam sucht Eva" läuft ab 15. November bei RTLZWEI. Mehr dazu verraten uns hier "Eva" Anna Juliana Jaenner und "Adam" Denny Heidrich.



