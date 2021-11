Der US-amerikanische Biotechnologie-Konzern Moderna senkt seine Umsatzprognose für den Corona-Impfstoff drastisch. Das liegt zum Teil an technischen Gründen, aber auch an einer priorisierten Lieferung in ärmere Länder. Die Moderna-Aktie bricht zweistellig ein. Moderna enttäuscht mit Q3-Zahlen und senkt Umsatzprognose Für das abgelaufene Quartal wurde ein Umsatz von 5 Milliarden US-Dollar vermeldet. Im Vergleichszeitraum aus dem Vorjahr wurden 157,9 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...