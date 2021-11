Bonn/Berlin (ots) -Tino Chrupalla, Co-Vorsitzender der AfD, will im Kampf gegen die vierte Corona-Welle nicht auf das Testen verzichten. Im phoenix-Interview kritisiert er insbesondere die 2G-Regelung: "Jetzt auf 2G umzuschwenken ist wirklich katastrophal, man bringt wieder Panik hinein und verunsichert die Bevölkerung." Viele Unternehmen, darunter vor allem Wirtshäuser, Gastronomie und Hotellerie hätten sich auf die 3G-Regelung eingerichtet, die den Einlass und die Betreuung von Geimpften, Genesenen oder Getesteten erlaubt. Getestete außen vorzulassen würde zu einer sozialen Spaltung führen, hervorgerufen durch die derzeitige Bundesregierung, so Chrupalla.Um die Corona-Pandemie besser bekämpfen zu können, will der AfD-Co-Chef vor allem auf kostenlose Testangebote sowie die Gesellschaft selbst setzen, er fordert: "Immer den Fokus auf die Eigenverantwortung der Bevölkerung lenken, die Bevölkerung ist sensibilisiert."Das gesamte Interview finden Sie auch auf dem phoenix-YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/watch?v=4_747MauzeQPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5064646