Mladá Boleslav (ots) -› ŠKODA AUTO erhält Sonderpreis im Rahmen der diesjährigen Automotive Lean Production Awards› Anlage wurde im August 2019 eröffnet und zählt dank zahlreicher innovativer Technologien zu den modernsten und nachhaltigsten ihrer Art in Europa› Award-Preisträger setzen Maßstäbe bei Lean Production und Digitalisierung in der Automobilindustrie› Verleihung der Automotive Lean Production Awards fand gestern im ŠKODA Museum in Mladá Boleslav stattŠKODA AUTO ist einer der fünf Preisträger des diesjährigen Automotive Lean Production Awards. Der Automobilhersteller erhielt die Auszeichnung im Rahmen des 15. ,Automotive Lean Production'-Kongresses für den Hochlauf seiner neuen Lackiererei am Stammsitz des Unternehmens in Mladá Boleslav. Ein hoher Automatisierungsgrad der verschiedenen Abläufe und Prozesse sorgt für optimale Präzision und Effizienz. Gleichzeitig setzt ŠKODA AUTO mit der Lackiererei Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit.Michael Oeljeklaus, ŠKODA AUTO Vorstand für Produktion und Logistik, betont: "Wir freuen uns sehr über den Sonderpreis für den gelungenen Hochlauf unserer neuen Lackiererei. Die Auszeichnung belegt: Unsere Lackiererei setzt branchenweit Maßstäbe bei Nachhaltigkeit, Kosten- und Prozesseffizienz und zeigt, wie konsequent ŠKODA AUTO Möglichkeiten im Bereich Industrie 4.0 nutzt: Insgesamt übernehmen 66 Roboter umfangreiche Arbeitsschritte und helfen, die Fertigungsqualität weiter zu optimieren."Mehr als 40 Werke aus zehn Ländern hatten sich in diesem Jahr für den Automotive Lean Production Award beworben. Die aussichtsreichsten Teilnehmer erhielten eine Einladung zum zweitägigen Kongress nach Mladá Boleslav. Zudem wurden die Gewinner in fünf Einzelkategorien ausgezeichnet und präsentierten ihre Projekte und Maßnahmen im Bereich Lean Production.Die Jury vergab den Preis für den besten ,Original Equipment Manufacturer' sowie vier Sonderpreise für außergewöhnliche Projekte. Eine dieser Auszeichnungen gewann ŠKODA AUTO für den Hochlauf seiner im August 2019 eröffneten neuen Lackiererei. In der Anlage erhalten pro Jahr bis zu 168.000 Karosserien ihren Farbauftrag, dadurch ist die Lackierkapazität des Werkes insgesamt auf 812.000 Karosserien jährlich gestiegen. Material- und Energieverbrauch sowie während des Lackiervorgangs entstehende Abfälle konnten dank innovativer Technologien und Verfahren deutlich reduziert werden. ŠKODA AUTO hat 214,5 Millionen Euro in die neue Lackiererei investiert und dort mehr als 650 neue Stellen geschaffen.Im Rahmen der Initiative ,Automotive Lean Production - Award & Study' zeichnen das Branchenmagazin AUTOMOBIL PRODUKTION und die Unternehmensberatung Agamus Consult Projekte und Unternehmen aus, die in der internationalen Automobilindustrie Maßstäbe in den Bereichen Lean Production und Digitalisierung setzen.