Gut positioniert, um mit verbesserten End-to-End-Angeboten und einem zunehmend diversifizierten Portfolio eine signifikante und wachsende Nachfrage nach Freizeitreisen zu decken

Bekräftigt die erweiterte Verpflichtung zum Verkauf von Vermögenswerten, um bis Ende 2024 zusätzliche Einnahmen in Höhe von 2 Milliarden USD zu erzielen; Erfüllt die bestehende Verpflichtung vollständig

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) gab heute bekannt, dass Hyatt die zuvor angekündigte Übernahme der Apple Leisure Group (ALG), einer führenden Gruppe von Luxusresort-Management-Dienstleistungen, Reisen und Gastgewerbe, von Tochtergesellschaften von KKR und KSL Capital Partners, LLC abgeschlossen hat.

Hyatt verdoppelt seine globale Präsenz in Resorts durch die Aufnahme des Markenportfolios AMR Collection von ALG, das etwa 100 Hotels und Resorts in 10 Ländern sowie eine Pipeline von 24 ausgeführten Angeboten in Amerika und Europa umfasst. Als Ergebnis bietet Hyatt jetzt eine der größten Bestände von luxuriösen All-Inclusive-Resorts der Welt, einschließlich neuer Destinationen für Hyatt wie Acapulco, Curaçao, die Kanarischen Inseln, Menorca und St. Martin. Durch diese Akquisition hat Hyatt Immobilien in 11 neuen europäischen Märkten hinzugefügt und seine europäische Markenpräsenz um 60 erweitert, wodurch Hyatts Wachstumspotenzial in einer für die globale Nachfrage nach Freizeitreisen kritischen Region gestärkt wird.

Darüber hinaus bietet Hyatt noch mehr Optionen und Erlebnisse für seine High-End-Gäste und Kunden und verbessert das End-to-End-Urlaubsreiseerlebnis durch:

Unlimited Vacation Club by AMR Collection , ein exklusiver Mitgliederclub, dessen Mitglieder Vorzugspreise und andere Vorteile in teilnehmenden AMR Collection-Hotels genießen

, ein exklusiver Mitgliederclub, dessen Mitglieder Vorzugspreise und andere Vorteile in teilnehmenden AMR Collection-Hotels genießen ALG Vacations , einer der größten Anbieter von Pauschalreisen und Vertriebsplattformen für Urlaubsreisen in Nordamerika, mit Reisezielen in den Vereinigten Staaten, Mexiko und der Karibik

, einer der größten Anbieter von Pauschalreisen und Vertriebsplattformen für Urlaubsreisen in Nordamerika, mit Reisezielen in den Vereinigten Staaten, Mexiko und der Karibik Amstar , ein führendes Unternehmen für das Management von Destinationsservices

, ein führendes Unternehmen für das Management von Destinationsservices Trisept Solutions, eine einzigartige Technologieplattform für Freizeitreisen

Hyatt legt fest, wie das Treueprogramm World of Hyatt und der Unlimited Vacation Club von ALG ihren jeweiligen Mitgliedskreisen einen Mehrwert und einzigartige Treuevorteile bieten können. Hyatt plant, die AMR Collection im Jahr 2022 in World of Hyatt zu integrieren, damit Mitglieder World of Hyatt-Punkte in mehr als 100 AMR Collection Hotels und Resorts sammeln und einlösen können.

"Die Übernahme von ALG durch Hyatt stellt einen markenprägenden Moment in unserer über 60-jährigen Geschichte dar und baut auf unserem Vermächtnis als führendes Hotelunternehmen auf", sagte Mark Hoplamazian, President und Chief Executive Officer von Hyatt. "Hyatt und ALG verfügen über sich stark ergänzende Markenportfolios und teilen ein tiefes Engagement für pflegerische Erfahrungen von Kollegen und Gästen. Nachdem wir 2013 erstmals in den schnell wachsenden Luxus-All-Inclusive-Bereich eingetreten sind, sind wir ideal positioniert, um die signifikante und steigende Nachfrage nach Urlaubsreisen zu erfassen und die erstklassige Gastfreundschaft, die wir für eine Vielzahl neuer Reisender bieten, auszudehnen. Wir freuen uns, das ALG-Team in der Hyatt-Familie willkommen zu heißen und freuen uns auf die Zusammenarbeit, um ein neues Maß an Wachstum und Wertschöpfung für alle Stakeholder zu erreichen einschließlich unserer Aktionäre, Eigentümer, Kunden, Gäste, Mitglieder und Kollegen."

"Der heutige Tag markiert den Beginn des nächsten Kapitels von ALG, in dem wir weiterhin auf der starken Loyalität und Reputation aufbauen werden, die wir uns durch unsere Luxusreisemarken und -services erworben haben, jetzt als Teil von Hyatt," sagte Alejandro Reynal, CEO und President der Apple Leisure Group. "Wir sind fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam mehr erreichen können und sind begeistert von den Möglichkeiten, die sich unserer erweiterten Familie bieten, einschließlich unserer ALG-Teammitglieder, die sich darauf freuen, einer größeren globalen Organisation beizutreten. Mit der zusätzlichen Expertise von Hyatt erwarten wir, unsere Expansion zu beschleunigen, da wir mehr Reisende begrüßen und Urlaubsträume in lebenslange Erinnerungen verwandeln."

Das Geschäft von ALG wird weiterhin von Alejandro Reynal und dem aktuellen ALG-Führungsteam geleitet. ALG wird innerhalb von Hyatt als eigenständige Geschäftseinheit operieren. Herr Reynal ist dem Executive Leadership Team von Hyatt beigetreten und berichtet an Herrn Hoplamazian.

Im September 2021 erfüllte Hyatt seine im Jahr 2019 angekündigte Veräußerungsverpflichtung von 1,5 Milliarden USD, was zu einem Gesamterlös von mehr als 3 Milliarden USD führte, der seit Einführung seiner Vermögensveräußerungsstrategie im Jahr 2017 mit einem kombinierten Vielfachen von über 17x EBITDA erzielt wurde. Hyatt bekräftigt außerdem seine Zusage, bis Ende 2024 zusätzliche Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögenswerten in Höhe von 2 Milliarden USD zu erzielen.

Der Begriff "Hyatt" wird in dieser Pressemitteilung aus zweckdienlichen Gründen verwendet und bezieht sich auf die Hyatt Hotels Corporation und/oder auf eines oder mehrere der damit verbundenen Unternehmen.

Über Hyatt Hotels Corporation

Die Hyatt Hotels Corporation mit Hauptsitz in Chicago ist ein führendes globales Hotellerieunternehmen mit 20 Luxusmarken im Angebot. Zum 30. Juni 2021 umfasste das Portfolio des Unternehmens mehr als 1.000 Hotel- und All-inclusive-Anlagen in 68 Ländern auf sechs Kontinenten. Das Unternehmen hat sich den Vorsatz gefasst, sich so um seine Gäste zu kümmern, dass diese sich rundum wohlfühlen können, und dieser Vorsatz steckt auch hinter den Geschäftsentscheidungen und der Wachstumsstrategie, damit die besten Mitarbeiter eingestellt, gute Beziehungen zu Gästen aufgebaut und Wertangebote für Aktionäre erstellt werden können. Die Tochtergesellschaften des Unternehmens sind Betreiber, Franchisenehmer, Eigentümer, Pächter, Bauträger, Konzessionsinhaber oder Dienstleister, und zu seinen Hotels, Resorts, Residenzen und Ferienanlagen gehören u. a. die Marken Park Hyatt, Miraval, Grand Hyatt, Alila, Andaz, The Unbound Collection by Hyatt, Destination by Hyatt, Hyatt Regency, Hyatt, Hyatt Ziva, Hyatt Zilara, Thompson Hotels, Hyatt Centric, Caption by Hyatt, JdV by Hyatt, Hyatt House, Hyatt Place, tommie, UrCove und Hyatt Residence Club. Durch das eigene Treueprogramm World of Hyatt bietet das Unternehmen seinen geschätzten Mitgliedern deutliche Vorteile und exklusive Erlebnisse. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hyatt.com.

Über die Apple Leisure Group

Die Apple Leisure Group (ALG) ist eine namhafte nordamerikanische Reise- und Hotellerieagentur, die in der Markenpositionierung von Resorts tätig ist und ein einzigartiges Geschäftsmodell mit Reisezielen für Urlauber auf der ganzen Welt aufweist. Die ALG bietet über die mit ihr verbundenen Unternehmensgruppen den Reisenden ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und den Resorteigentümern und Partnern starke Leistungen durch die strategische Ausnutzung ihres Markenportfolios: AMResorts LP oder die damit verbundenen Unternehmen übernehmen gemeinsam Verkaufs- und Marketingleistungen sowie Markenpflege für die Resort- und Hotelmarken im Rahmen der AMR Collection, zu denen preisgekrönte 5-Sterne- und 4-Sterne-Luxusmarken wie Secrets Resorts Spas, Dreams Resorts Spas, Breathless Resorts Spas, Zoëtry Wellness Spa Resorts, Alua Hotels Resorts und Sunscape Resorts Spas gehören. ALG Vacations ist eine der größten Agenturen in den USA für Pauschalurlaubsreisen und Charterflüge nach Mexiko und in die Karibik, welche die folgenden bekannten Marken unter sich hat: Apple Vacations, Funjet Vacations, Travel Impressions, CheapCaribbean.com, BeachBound, Blue Sky Tours, Southwest Vacations und United Vacations. Der Unlimited Vacation Club ist ein exklusives Mitgliedschaftsprogramm. Erstklassige Dienstleistungen an den Reisezielen werden von Amstar DMC erbracht. Und Trisept Solutions, ein Anbieter von innovativen Technologielösungen, verbindet über 88.000 Reisebüros mit namhaften Reiseanbietern. Mehr über die Vorzüge der Apple Leisure Group erfahren Sie unter www.appleleisuregroup.com.

