Eleveo gibt die Integration seiner WFO-Lösungssuite mit Cisco WebEx Contact Center (WebEx CC) bekannt. Mit dieser Bekanntgabe erweitert Eleveo, ein Anbieter von Cisco SolutionsPlus seit mehr als einem Jahrzehnt, seine tiefgehende Integration aller Cisco-Plattformen vor Ort mit Cloud-Lösungen.

WebEx CC ist eine Kundenplattform von Cisco für die einheitliche und vereinfachte Kontaktverwaltung aller Contact-Center-Kanäle und kann in der UCM Cloud von Cisco gehostet werden. Die neue Integration ermöglicht es Organisationen, alle vereinheitlichten Kontakte in ihrer Eleveo-Plattform aufzunehmen und die WFM Forecasting and Scheduling Tools von Eleveo mit Queue-Level-Daten von Cisco zu befüllen. Zudem wird die Sicherheit für Unternehmen erhöht, die von zu Hause aus arbeitende Mitarbeiter einsetzen oder hybride Arbeitsplatzmodelle anbieten, die eine Arbeit aus der Ferne sowie vor Ort erlauben.

"Eleveo bietet den umfassendsten Support für Cisco weltweit für die Contact-Center-Branche. Diese Integration trägt der Tatsache Rechnung, dass sich Organisationen und viele unserer Kunden für eine Cloud- oder Hybridumgebung entscheiden oder diese in Erwägung ziehen. Die WebEx CC-Integration ermöglicht ihnen, Eleveo mitzunehmen", sagt Brian Shore, CEO von Eleveo. "Sie bietet äußerste Flexibilität. Es können die gleichen Eleveo-Tools und -Funktionen genutzt, ob vor Ort, in der Cloud oder irgendwo dazwischen das ist Entscheidungssache in einer hochsicheren Umgebung."

Über Eleveo

Eleveo bietet effektive, vereinfachte Lösungen für komplexe Contact Center-Probleme. Unsere WFM- und WFO-Tools wurden speziell entwickelt, um die Abläufe und Prozesse in kommerziellen Contact Centern zu verbessern, und basieren auf modernen Systemen und Cloud-nativen Technologien, die sich mit Ihrem Unternehmen skalieren und bewegen lassen. Eleveo ist ein eingetragenes Warenzeichen von ZOOM International.

