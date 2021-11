Eine Adobe-Studie zeigt: 72 Prozent der Gen Z und 64 Prozent der Millennials kaufen nicht wieder bei einem Unternehmen, das ihr Vertrauen missbraucht hat. Knackpunkt: der Umgang mit ihren Daten. Die Frage, ob Kund:innen in ein Unternehmen vertrauen, hat in den letzten Jahren einen wichtigen Aspekt dazugewonnen: der Umgang mit den persönlichen Daten. Das war ein Schwerpunkt der Adobe-Studie "Future of Marketing". Zwei der drei häufigsten genannten Gründe, warum Kund:innen nicht mehr bei einem Unternehmen kaufen, hängen mit einer undurchsichtigen und belästigenden Verarbeitung von Daten ...

