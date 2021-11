In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die neue und derzeit in der Zeichnung befindliche 6,50%-Anleihe der Photon Energy N.V. (WKN A3KWKY) als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen.

Demnach überzeugt das Geschäftsmodell der Photon Energy die KFM-Analysten durch eine risikoaverse Strategie, einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen sowie der Rentabilität. Die Analysten verweisen zudem auf die derzeit gute politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für Solarstromproduktion. In Verbindung mit der Rendite in Höhe von 6,66% p.a. (auf Basis des Emissionskurses von 100% bei Berechnung bis Endfälligkeit am 23.11.2027) sei die 6,50%-Photon Energy-Anleihe 2021/27 daher "attraktiv", so die Analysten.

Photon Energy-Anleihe 2021/27

ANLEIHE CHECK:5-jährige Laufzeit: 23.11.2021 - 23.11.2027Zinskupon: 6,50% p.a.Volumen: bis zu 50 Mio. EuroStückelung: 1.000 Euro je SchuldverschreibungHandelsplatz/Marktsegment: Open Market der Frankfurter BörseZinstermine: am 23.02., 23.05., 23.08. und 23.11.

Anleihebedingungen: Kündigungsmöglichkeiten seitens des Emittenten bestehen ab dem 23.11.2025 zu 102% und ab dem 23.11.2026 zu 101% des Nennwertes. ...

