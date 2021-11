DGAP-News: MEDIQON Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

MEDIQON Group AG: Unterzeichnung eines Investment Agreements Wie in der Ad-Hoc vom 04.11.2021, 18:20 mitgeteilt, hat die Gesellschaft heute die Durchführung einer Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsauschluss für 999.955 neue Aktien beschlossen. Diese Kapitalmaßnahme soll umgehend umgesetzt werden. Zudem haben Vorstand und Aufsichtsrat die Vorbereitung einer Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigten Kapital für bis zu 3.999.824 Aktien im Jahre 2022 beschlossen. Im Zusammenhang mit den beiden beabsichtigten Kapitalmaßnahmen hat die Gesellschaft heute ein Investment Agreement mit einer Gruppe von institutionellen Investoren geschlossen. Sator Grove Holdings LLC als Lead-Investor und drei weitere institutionelle Investoren beabsichtigen kumuliert mehr als EUR 40 Mio. im Rahmen beider Kapitalmaßnahmen in die MEDIQON Group AG zu investieren. Insbesondere wurden im Investment Agreement Vereinbarungen über die Platzierung eines möglichen Überhangs der Bezugsrechtskapitalerhöhung im Jahre 2022 getroffen. Es ist beabsichtigt den Bezugspreis der Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einer ähnlichen Bewertungslogik festzulegen, wie den Preis der Barkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsauschluss, wobei insbesondere auch die operative Entwicklung der Plattform-Tochtergesellschaften berücksichtigt werden wird. Dazu Jan-Hendrik Mohr, CEO der MEDIQON Group AG: "Wir freuen uns, dass die nächste Wachstumsphase der MEDIQON Group AG große Unterstützung durch führende institutionelle Investoren bekommt. Der Lead-Investor Sator Grove ist einer der weltweit führenden Investoren in dezentrale Holdings und Softwareunternehmen und investiert ohne Laufzeitbegrenzung eines klassischen Fonds. Dies ergänzt die MEDIQON-Strategie auf ideale Weise, zumal die Investoren hinter Sator Grove Unternehmerfamilien mit jahrzehntelangem Investmenthorizont sind. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit und sehen uns nunmehr mit den optimalen Ressourcen ausgestattet, die Plattform-Töchter der MEDIQON auf viele Jahre bei ihrer Skalierung zu unterstützen." Paul Buser, Mit-Gründer und Co-CEO von Sator Grove Holdings LLC ergänzt: "Wir sind sehr froh, MEDIQON bei diesem wichtigen Meilenstein unterstützen zu können. Jan-Hendrik Mohr und sein Team haben eindrücklich unter Beweis stellen können, dass MEDIQON für alle Stakeholder großen Wert schaffen kann. Wir glauben, dass die Plattform-Töchter der MEDIQON das ideales Zuhause für solide und wachstumsstarke Unternehmen in Deutschland sein werden!" Bei dem Investment Agreement handelt es sich um eine beidseitige Absichtserklärung, die rechtlich nicht bindend ist und insbesondere keine Abnahmeverpflichtung auf Seiten der Investoren beinhaltet. Auch ist die Gesellschaft durch das Investment Agreement nicht verpflichtet, die Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht durchzuführen. Über die MEDIQON Group AG: MEDIQON ist eine börsennotierte Holding, die Talente und Marktchancen zusammenbringt. MEDIQON investiert und unterstützt dabei dezentrale Plattform-Tochtergesellschaften mit langfristigem Kapital, um Unternehmertum und Wachstum auf viele Jahre hin zu ermöglichen. www.mediqon-group.de Über Sator Grove Holdings LLC: Sator Grove ist eine private Holding, die weltweit führende Unternehmen, Investoren und Managementteams verbindet. Im Vordergrund der Aktivitäten steht die Unterstützung der jeweiligen Portfoliofirmen bei ihrem Wachstum, indem langfristiges Kapital zur Verfügung gestellt wird und ein aktiver Austausch zwischen den Portfoliofirmen vorangetrieben wird. Die Investorenbasis von Sator Grove setzt sich primär aus Unternehmerfamilien und aktiven Vorständen von operativen Unternehmen zusammen, die gemeinsam die Saat für die nachhaltige und dynamische Entwicklung des Sator Grove Ökosystems legen. www.satorgrove.com

