FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 25 Euro belassen. Der Auftragseingang sei im Vorquartalsvergleich niedriger, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die übergeordneten Trends in den Endmärkten des Ausrüsters für die Halbleiterbranche dürften aber auch noch in den kommenden Jahren anhalten./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2021 / 16:44 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2021 / 17:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0WMPJ6

