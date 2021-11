Nat Friedman, ehemaliger CEO von GitHub, ist am Mittwoch nach drei Jahren im Unternehmen zurückgetreten. Seine Nachfolge wird GitHubs ehemaliger Chief Product Officer Thomas Dohmke antreten. Auch an der Führungsstruktur im Zusammenhang mit Microsoft wird es Änderungen geben. Friedmann hatte die leitende Rolle bei GitHub übernommen, nachdem Microsoft das Unternehmen im Jahr 2018 gekauft hatte. Zu Microsoft wiederum kam Friedmann 2016, nachdem der Software-Riese das von ihm mitgegründete Startup Xamarin geschluckt hat. Jetzt will er offenbar zu seinen Startup-Wurzeln zurückkehren. "Mit allem, was wir erreicht haben" und nach fünf "großartigen Jahren" bei Microsoft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...