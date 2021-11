Tesla bringt einem Datenblatt zufolge eine neue Generation seiner Solardachziegel an den Start, die mehr Leistung versprechen. Durch das Solar-Roof-Upgrade könnte außerdem die Installation der Dachziegel vereinfacht werden. Solardachziegel sind vergleichsweise schwer herzustellen und zu installieren. Entsprechend ist auch Tesla noch immer dabei, sein Solar-Roof-Angebot flächendeckend an den Start zu bekommen. In Deutschland könnte es 2022 soweit sein, wenn alles gut läuft. Jetzt könnte ein Solar-Roof-Upgrade die Leistung der einzelnen Ziegel steigern und die Installation des Systems erleichtern. Neue Solarziegel ...

