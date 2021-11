The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.11.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.11.2021



ISIN Name

AU0000009243 ORMINEX LTD

CA5645011043 MANTARO SILVER CORP.

DE000A0HN4T3 WESTGRUND AG

DE000A12UMB1 PERFORMANCE ONE AG NA O.N

US17308CC380 CITIGROUP 19/22 FLR

