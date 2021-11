Die Aktivitäten im Bitcoin-Netzwerk nehmen zu. Dies könnte auf einen baldigen Ausbruch des Bitcoin-Kurses hindeuten. Folgt im November 2021 erneut ein neues Allzeithoch für die älteste und größte Kryptowährung auf dem Markt? In den letzten Jahren war die Aktivität im Bitcoin-Netzwerk ein sicherer Indikator für den weiteren Kursverlauf der ältesten und größten Kryptowährung. Wie das Analyseunternehmen Santiment mitteilt, zählt das Bitcoin-Netzwerk zum fünften Mal in Folge mehr als eine Million Nutzer. So schreibt das Unternehmen auf Twitter: "Bitcoin hatte 5 Tage in Folge (mit Ausnahme historisch langsamer ...

