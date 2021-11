Schon vor rund vier Wochen warnte TeamViewer davor, dass die Zahlen im dritten Quartal weit weniger erfreulich ausfallen würden als zuvor gedacht. Das bestätigte sich nun auch bei Vorlage der genauen Details, sodass auch an der gesenkten Prognose für die kommenden Monate nicht gerüttelt wird. Die Anleger atmen dennoch auf.Das hat den einfachen Grund, dass TeamViewer (DE000A2YN900) trotz allem noch eben so in den schwarzen Zahlen landete und das dritte Quartal damit weniger schlimm als von einigen erwartet abschließen konnte. Die Unternehmensführung ...

