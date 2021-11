In der ersten Folge des Webcasts spricht Fluence-CEO David Cohen über die Probleme und Erfolge des Züchters Michael Ward aus Michigan beim Aufbau und Start von Harbour Farmz in der aufstrebenden Cannabisindustrie des Staates

Fluence by OSRAM (Fluence), ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabis- und Lebensmittelproduktion, hat heute "Fluence Unfiltered" vorgestellt, eine Gesprächsplattform für die weltweit innovativsten Köpfe im Bereich Gartenbauwissenschaft und -technologie.

In jeder "Fluence Unfiltered"-Folge, die von Fluence-CEO David Cohen moderiert wird und über den YouTube-Kanal des Unternehmens verfügbar ist, spricht Cohen mit weltweit führenden Gartenbauern über Erkenntnisse, Innovationen und Trends in der Cannabis- und Lebensmittelproduktion. "Fluence Unfiltered" bringt entscheidende, umsetzbare Ratschläge ans Licht, die Züchter und andere Branchenakteure heute in ihren eigenen Betrieben umsetzen können.

"Da die Nahrungsmittelproduktion für die wachsende Weltbevölkerung nach wie vor ein dringendes Problem darstellt und der Cannabiskonsum weltweit immer mehr an gesetzlicher Dynamik gewinnt, suchen die Züchter nach den fortschrittlichsten und effizientesten Anbaustrategien, um ihren Gemeinden besser zu dienen", sagte Cohen. "Fluence ist bestrebt, unseren Kunden und Partnern mehr als nur Beleuchtung zu liefern. Im Laufe unserer Geschichte haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Branchenakteure zusammenzubringen, um der Welt zu helfen, gemeinsam intelligenter zu werden. "Fluence Unfiltered" ist eine natürliche Erweiterung unserer Kernaufgabe. Wir werden ehrliche Ratschläge direkt von den weltweit führenden Züchtern anbieten, Ihnen zeigen, wie Sie Ihren Weg in der Cannabisindustrie ankurbeln können, und deutlich hervorheben, welche frühen Schritte Sie unternehmen können, um Ihren Betrieb zu optimieren."

Die erste Episode von "Fluence Unfiltered" zeigt Michael Ward, CEO und Gründer von Harbor Farmz, einem Cannabiszüchter mit Sitz in Kalamazoo, Michigan. In der Folge schildert Ward seinen Weg, einen hochmodernen Cannabisbetrieb von Grund auf aufzubauen und die Cannabisproduktion für den medizinischen und den erwachsenen Gebrauch in Michigan zu steigern. Als bahnbrechender Anbaubetrieb im Mittleren Westen konzentriert sich Harbour Farmz auf effiziente Anbaustrategien, verfolgt einen einzigartigen biologischen Ansatz und hat fortschrittliche Technologien wie die LED-Beleuchtung von Fluence in seine Anlagen integriert, um seine Anbauziele zu erreichen.

Um die erste und zukünftige Folgen von "Fluence Unfiltered" zu sehen, abonnieren Sie hier den YouTube-Kanal von Fluence. Weitere Informationen zu Fluence finden Sie unter www.fluence.science.

Über Fluence by OSRAM

Fluence Bioengineering, Inc., ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von OSRAM und entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Pflanzenproduktion sowie für Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtungslösungen für den globalen Cannabismarkt und engagiert sich dafür, eine effizientere Pflanzenproduktion bei den weltweit führenden vertikalen Landwirtschaftsbetrieben und Gewächshausanbauern zu ermöglichen. Der globale Hauptsitz von Fluence befindet sich in der texanischen Hauptstadt Austin, die EMEA-Zentrale befindet sich in Rotterdam in den Niederlanden. Weitere Informationen zu Fluence finden Sie auf www.fluence.science.

Über Harbor Farmz

Harbour Farmz wurde 2017 gegründet und hat sich in Michigan zur ersten Wahl für handgefertigte Bio-Cannabisprodukte entwickelt. Wir kontrollieren unsere Kultivierungs-, Extraktions-, Herstellungs- und Verpackungspraktiken im eigenen Haus, damit wir die für Harbour Farmz charakteristische Qualität von der Gewebekultur bis zum Verkauf aufrechterhalten können. Seit unserer Gründung war es unser Ziel, ein natürlich wirksames Medikament zu entwickeln, auf das sich unsere Kunden verlassen können. Wir konzentrieren uns auf die Verwendung biologischer Anbaumethoden, um Blumen höchster Qualität zu liefern, die dann zu unserer brillanten Linie von Extrakten, Konzentraten und Esswaren werden. Unsere Überzeugung ist, dass die hochwertigsten Einsätze auch hochwertigen Leistungen entsprechen. Vor diesem Hintergrund haben wir eine Belegschaft entwickelt, die auf einer positiven Arbeitskultur, Teamwork und Gleichberechtigung basiert und es uns ermöglicht, sicherzustellen, dass unsere Leidenschaft für die Branche genauso stark bleibt wie unsere Produkte.

