Bali, Indonesien (ots/PRNewswire) -Entdecken Sie Bali neu mit Marriott Bonvoys außergewöhnlichem Portfolio an Hotelmarken und unvergleichlichen ErlebnissenMit den Lockerungen der Einreise- beschränkungen durch die Indonesische Regierung und der Oeffnung von Bali zur Wiederbelebung des Tourismus sind die Marriott Bonvoy Resorts in Bali, Indonesien, bereit, internationale Gaeste mit Itstimeforbali willkommen zu heißen. Eine Kampagne, welche die Sehenswuerdigkeiten der beliebten "Insel der Götter" hervorhebt.Mit einem sichtbaren Auftritt auf dem berühmten Archipel voller aufregender Erlebnisse startet die Kampagne heute für Buchungen und Aufenthalte bis zum 31. Januar 2022 in teilnehmenden Hotels und Resorts.Mit einem erneuerten Engagement für Sauberkeit und in Übereinstimmung mit den höchsten Hygienestandards, die vom Marriott Cleanliness Council für die Sicherheit der Gäste und der Mitarbeiter festgelegt wurden, freuen sich die Marriott Bonvoy Resorts auf Bali darauf, Reisende wieder willkommen zu heißen.Das Paket umfasst einen angenehmen Aufenthalt, ein kostenloses Frühstück für zwei Personen und ein Resort-Guthaben (je nach Hotel unterschiedlich, das innerhalb der Aufenthaltsdauer eingelöst werden kann). Die Auswahl ist groß und bietet für jeden etwas.Ein Gefühl von RaumEingebettet in üppige tropische Gärten und einen unberührten Strand ist das The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali , ein ruhiger Zufluchtsort für die ultimative Verjüngung. Eine Übernachtung hier beinhaltet tägliches Frühstück für zwei Erwachsene, tägliche Resort-Gutschriften sowie bereichernde Resort-Aktivitäten im Paradies. Checken Sie ein in die feinste Adresse auf Bali und entdecken Sie Ihre nächste exquisite Flucht in Nusa Dua im The St. Regis Bali Resort. Mit dem für die Marke charakteristischen 24-Stunden-Butler-Service des St. Regis, unvergleichlichen gastronomischen Erlebnissen und einem luxuriösen Hin- und Rücktransfer zum Flughafen wird Ihnen das Auschecken nicht leicht fallen! In der Ruhe von Ubud, wo Frieden und Harmonie herrschen, können Sie im The Westin Resort & Spa Ubud, Bali, naturnahe Erfahrungen machen. Es ist an der Zeit, Ihr Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen, indem Sie bei Yoga mit Blick auf den tropischen Wald von Ubud Ihren inneren Frieden finden, bevor Sie sich mit einem täglichen Frühstück für zwei Personen im Tabia Restaurant stärken.Gemeinsame Zeit, die ein Luxus istSeit Jahrhunderten verehren die Menschen auf Bali das Meer als Quelle des Lebens und als Medium für spirituelle Erneuerung. Im Einklang mit diesen altehrwürdigen Überzeugungen steht das Meer im Mittelpunkt des The Ritz-Carlton, Bali. Wir präsentieren Ocean Indulgence, ein handgefertigtes Erlebnis, das Ihre Sinne belebt. Zusätzlich zu den bekannten opulenten Unterkünften umfasst das Paket ein vom Meer inspiriertes Themen-Dinner, eine pflegende Spa-Behandlung mit den wertvollen Produkten von Oceans und ein privates Lagerfeuer am Strand mit einem Glas Sekt für zwei Personen. Genießen Sie im Sheraton Bali Kuta Resort die Sonne, den Sonnenuntergang und die spektakuläre Umgebung und finden Sie Ruhe und Zeit für sich. Das Paket beinhaltet außerdem ein tägliches Frühstück für zwei Erwachsene und zwei Kinder unter 12 Jahren. Es gibt nichts Besseres als einen Familienurlaub, vor allem in der sicheren und idyllischen Umgebung des The Westin Resort Nusa Dua, Bali, wo die Kleinen mit besonderen Annehmlichkeiten empfangen werden, sich frei bewegen können und unendlich viel Platz zum Laufen und Spielen haben, während sie im Westin Family Kids Club mit lustigen Aktivitäten unterhalten werden.Aufenthalt und Spiel im Herzen von BaliDas W Bali - Seminyak spielt nach anderen Regeln. Entfliehen Sie der Welt im Herzen von Seminyak, Balis pulsierender Mode-, Nachtleben- und Restaurantszene. Wenn Sie die ganze Nacht durchfeiern wollen, sollten Sie zunächst den magischen Sonnenuntergang erleben, der von der kultigen WOOBAR aus in den glitzernden Indischen Ozean übergeht. Die WOOBAR ist als Balis Musikzentrum und Spielwiese für internationale DJs bekannt. Vom Aloft Bali Seminyak aus sind die lebhaften Ziele in Seminyak und Canggu leicht zu erreichen. Verbessern Sie Ihren Urlaub im urbanen Aloft Room mit täglichem Frühstück für zwei Personen, frühem Check-in und spätem Check-out sowie kostenlosem Zugang zum Re:charge Gym Center und dem Splash Rooftop Pool.Für Feinschmecker und Locavores: Ein Geschmack der lokalen Küche wartet auf SieErleben Sie das ultimative Reiseerlebnis im Le Méridien Bali Jimbaran. Das Hotel liegt nur einen Steinwurf vom Jimbaran Beach entfernt, und die Nähe des Hotels zu den zahlreichen Fischrestaurants in der Umgebung von Jimbaran bietet Feinschmeckern und Jägern der lokalen Küche Zugang zu einigen der besten und frischesten Fischangebote der Stadt. Mit Gerichten und Dekoration, die die reichen Aromen und die natürliche Fülle von Ubud, Bali, zelebrieren, ist das feine Essen im Kubu ein Fest für alle fünf Sinne. Im Mandapa, dem charakteristischen Bambus-Restaurant des Ritz-Carlton Reserve, verschmelzen feine Speisen und die Ruhe der Natur nahtlos miteinander. Es bietet einen intimen Raum mit 9 privaten Kokons mit Blick auf den Ayung-Fluss, in dem Sie feine mediterrane und europäische Küche genießen können.Weitere Informationen und Buchungen unter https://hotel-deals.marriott.com/its-time-for-bali/.Ob es die kunstvoll gearbeiteten Tempel mit ihrer jahrhundertealten Geschichte, die schiere Größe der aufragenden Vulkane, die grünen Reisfeldterrassen oder das aufregende Nachtleben sind, Bali hat für jeden etwas zu bieten. Mit einem Portfolio von außergewöhnlichen Marken und endlosen Erlebnissen beginnt die Reise nach Bali mit der Marriott Bonvoy App. Jetzt anmelden unter https://www.marriott.com/loyalty.mi und verdienen Sie Punkte bei Aufenthalten vom 14. September 2021 bis zum 12. Dezember 2021. Sie erhalten 1.500 Bonuspunkte für jeden Aufenthalt, beginnend mit Ihrem ersten Aufenthalt. Lösen Sie Ihre Bonuspunkte für kostenlose Übernachtungen, Geschenkkarten, exklusive Erlebnisse und vieles mehr ein.Informationen zu Marriott BonvoyMarriott Bonvoy, das Reiseprogramm von Marriott International, umfasst das Portfolio des Unternehmens mit 30 Hotelmarken und dem Hausvermietungsangebot Homes & Villas by Marriott International. Mitglieder können Punkte für Aufenthalte sammeln und einlösen und die gesammelten Punkte mit Co-Branding-Kreditkarten von JP Morgan Chase und American Express beschleunigen. Das Programm bietet exklusive Erlebnisse für Mitglieder sowie Touren und Abenteuer am Reiseziel auf Marriott Bonvoy Moments. Wenn Mitglieder direkt auf Marriott.com buchen, erhalten sie Vergünstigungen wie kostenloses und erweitertes WLAN und exklusive Tarife nur für Mitglieder, und mit der Marriott-App können sie mobil ein- und auschecken, mobile Anfragen stellen und, wo immer verfügbar, den mobilen Schlüssel nutzen. Um sich kostenlos anzumelden oder um weitere Informationen über Marriott Bonvoy zu erhalten, besuchen Sie MarriottBonvoy.de (https://www.marriott.com/loyalty.mi). Um die Marriott-App herunterzuladen, klicken Sie hier (https://mobile-app.marriott.com/). Reisende können sich mit Marriott Bonvoy auch auf Facebook (http://www.facebook.com/marriottbonvoy), Twitter (https://twitter.com/marriottbonvoy) und Instagram (http://www.instagram.com/marriottbonvoy) verbinden.