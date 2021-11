DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DIGITALMINISTERIUM - In der neuen Bundesregierung wird es aller Wahrscheinlichkeit nach kein eigenständiges Digitalministerium geben. Das sagten mehrere mit den Verhandlungen zur Bildung einer Ampelkoalition vertraute Personen dem Handelsblatt. Die FDP, die als einzige der drei Ampel-Parteien ein solches Ressort ausdrücklich in ihrem Wahlprogramm festgeschrieben hat, befinde sich mit ihrer Forderung "auf dem Rückzug", sagte ein Unterhändler. (Handelsblatt)

ENERGIEMIX - Steve Angel, der Chef des Linde-Konzerns, und sein designierter Nachfolger Sanjiv Lamba sehen den deutschen Atomausstieg als Fehler. "Wir werden einen Energiemix brauchen. Dazu gehört auch Atomkraft", sagte Lamba im Gespräch. Die beiden Linde-Manager forderten zudem, stärker auf Gas als Brückentechnologie zu setzen. Bei Lindes Wachstumsplänen spielt der grüne Wasserstoff eine zentrale Rolle. Die Sparte Clean Energy könne eines Tages mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes beisteuern, sagte Lamba. Aktuell sind es unter zehn Prozent. (Handelsblatt)

ENERGETISCHE SANIERUNG - Auf dem Wohnungsmarkt könnte sich nach Informationen der Süddeutschen Zeitung (SZ) ein ungewöhnliches Zweckbündnis bilden: Sowohl der Präsident des Deutschen Mieterbundes (DMB), Lukas Siebenkotten, als auch der Chef des Immobilienkonzerns Vonovia, Rolf Buch, fordern in der SZ Zuschüsse in Milliardenhöhe von einer möglichen Ampel-Koalition. Unabhängig voneinander sagten sie, Ziel müsse es sein, dass die Warmmiete nach einer energetischen Sanierung nicht steige. Das aber sei ohne deutlich mehr Geld vom Staat nicht möglich. (SZ)

ADBLUE-MANGEL - Der AdBlue-Mangel im Transportgewerbe ruft Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) auf den Plan. "Wir haben die Lage genau im Blick und nehmen die Warnungen der Logistiker sehr ernst", sagte Scheuer.""Oberstes Ziel muss es sein, unsere Lieferketten weiter am Laufen zu halten." Anlass zur Sorge ist die Entscheidung der Hersteller von Harnstoff, die Produktion des Abgasreinigungsmittels angesichts der explodierenden Erdgaspreise zu drosseln und teilweise einzustellen. Ohne AdBlue können moderne Lkw und Busse nicht mehr fahren, worauf die Branchenverbände in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hingewiesen haben. Es beträfe 90 Prozent der Lkw, weshalb ein "Versorgungskollaps" drohe. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/err/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2021 01:44 ET (05:44 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.