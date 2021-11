DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AXEL SPRINGER - Axel Springer treibt die Vorbereitungen für den Börsengang seines Stellenanzeigen-Portals Stepstone voran. Das Unternehmen hat Goldman Sachs und Morgan Stanley ausgewählt, die Transaktion federführend zu organisieren. Diese könnte im zweiten Quartal 2022 stattfinden, so das Marktumfeld günstig ist, wie mehrere mit der Transaktion vertraute Personen dem Handelsblatt sagten. Rothschild agiert als so genannter IPO-Berater, war etwa bei der Auswahl der Banken behilflich.(Handelsblatt)

DAIMLER - Der international bekannte IT-Spezialist Felix Domke hat in einem Daimler-E-Klasse-Diesel (Baujahr 2015) insgesamt acht mutmaßlich illegale Abschalteinrichtungen nachgewiesen. In der Software stieß Domke auf diverse Programmierungen, die offensichtlich dafür sorgen, die Reinigungsleistung des SCR-Katalysators zu reduzieren. Dies schreibt der Hacker in einem Gutachten für die US-Anwaltsfirma Milberg, das dem Nachrichtenmagazin Spiegel und dem Rechercheteam des Bayerischen Rundfunks vorliegt. (Der Spiegel)

BAHN - Jürgen Kühling, Vorsitzender der Monopolkommission, schlägt einer Ampel-Koalition vor, die Deutsche Bahn zu zerschlagen sowie die Aktienpakete an Post und Telekom zu verkaufen. Die neue Regierung solle "mehr Wettbewerb wagen", fordert der Jura-Professor. "Die neue Bundesregierung sollte die vertikale Separierung der Deutschen Bahn AG in Angriff nehmen, das heißt, eine Trennung der Infrastruktur vom eigentlichen Bahnbetrieb vornehmen", sagt Kühling und fügt an: "Das wäre ein Beispiel für einen mutigen Schritt." (SZ)

HAMBURG COMMERCIAL BANK - Großer Erfolg für die Hamburg Commercial Bank (HCOB): Der Privatbankenverband BdB werde dem Wechsel der HCOB von der öffentlich-rechtlichen in die private Einlagensicherung auf einer Vorstandsitzung am Montag zustimmen, sagten mehrere mit dem Thema vertraute Personen dem Handelsblatt. Die ehemalige HSH Nordbank erfülle die dafür vorgegebenen Kriterien. Die HCOB und der BdB äußerten sich dazu auf Anfrage nicht. (Handelsblatt)

DELOITTE - Deloitte zeigt im Geschäftsjahr 2020/21 (31. Mai) in Deutschland einen Umsatzrückgang um 8 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro. Einbußen von fast 30 Prozent auf 227 Millionen Euro buchte die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft im kleinsten Segment Financial Advisory, aber auch im umsatzstärksten Segment Consulting ging es um 7,5 Prozent auf 592 Millionen Euro nach unten, was auf Corona-Effekte zurückgeführt wird. (Börsen-Zeitung)

AMBERSCRIPT- Das deutsch-niederländische Startup Amberscript hat in einer Finanzierungsrunde unter Führung des deutsch-niederländischen Risikokapitalgebers Endeit Capital 10 Millionen Dollar eingesammelt. Zur Bewertung des 2018 gestarteten Unternehmens, das künstliche Intelligenz (KI) für die Erstellung von Untertiteln für Video- und Audioinhalte nutzt, werden keine Angaben gemacht. Die frischen Mittel aus der Series A will die Firma in die Weiterentwicklung der eigenen Technologie und in die Internationalisierung des Geschäfts stecken. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2021 01:45 ET (05:45 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.