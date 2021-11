Seit Mitte 2019 schwankt der Euro-Bund Future zwischen grob 166,00 und 175,00 Euro seitwärts, dabei wechseln sich Auf- und Abwärtstrends in unregelmäßigen Abständen ab. Die letzte Kursbewegung war abwärts gerichtet und wurde von Ende August bis Anfang dieses Monats abgespielt. Just zum Monatswechsel kam es schließlich zu einem dynamischen Trendwechsel und Kurszuwächsen an 170,27 Euro. Damit deutet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...