DJ MÄRKTE ASIEN/Leichter - Immobilienwerte in Hongkong unter Druck

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Mehrheitlich abwärts geht an den Aktienmärkten in Ostasien zum Wochenausklang. Vor allem die Kurse in Hongkong (-1,0%) geben deutlicher nach, belastet von den Bankschwergewichten HSBC (-5,0%) und Standard Chartered (-4,0%). Hier drückt wie schon zuvor in Europa die Entscheidung der Bank of England (BoE), die Zinsen entgegen der Erwartung vieler Börsianer zunächst noch nicht zu erhöhen. Ein höheres Zinsniveau würde aber das Kreditgeschäft der Banken lukrativer machen. Daneben hieß es, dass auch andere Notenbanken womöglich bei Zinserhöhungen zurückhaltender agieren könnten.

Daneben drücken wieder aufflammenden Sorgen im Immobiliensektor, wo die Aktien von Kaisa vom Handel ausgesetzt sind.

Moderater fallen die Abgaben in Schanghai (-0,4%), Tokio (-0,7%) und Seoul (-0,6%) aus. Dagegen schloss der S&P/ASX 200 in Sydney mit einem Plus von 0,4 Prozent und verzeichnete die beste Handelswoche seit Ende Mai. Er schloss sich wie oft zu beobachten der Vorgabe der Wall Street an.

Derweil sind die Blicke auf den US-Arbeitsmarktbericht für Oktober am Nachmittag (MEZ) gerichtet und sorgen für Kaufzurückhaltung. Der Bericht könnte potenziell die Tagestendenz an der Wall Street bestimmen.

Immobilien-Sektor mit Kaisa wieder im Fokus

Nach den Problemen um den Immobilien-Konzern Evergrande steht nun mit Kaisa Holdings der nächste Immobilien-Entwickler im Blickpunkt. Einem Reuters-Bericht zufolge hat die Tochter Kaisa Finance am Donnerstag eine fällige Zahlung für ein Finanzprodukt nicht leisten können. Kaisa Holdings ist einer der größten Kreditnehmer auf den internationalen Kreditmärkten und hatte Ende Juni laut Angaben aus dem Halbjahresbericht Dollar-Anleihen im Wert von 10,9 Milliarden Dollar ausstehen.

Die Aktien von Kaisa Holdings sind vom Handel ausgesetzt, nachdem es am Vortag in der Spitze um gut 14 Prozent nach unten gegangen war. China Evergrande fallen um 3,0, Shimao Property Holdings um 8,9 und Sunac China um 6,8 Prozent.

Nintendo-Aktie legt trotz schwachen Zahlen zu

Für Nintendo geht es in Tokio um 2,0 Prozent nach oben, obwohl der Videospiel- und Spielkonsolenhersteller im ersten Halbjahr weniger verdient hat. Auch der Umsatz verzeichnete einen deutlichen Rückgang. Nintendo geht nun davon aus im laufenden Geschäftsjahr 24 Millionen Switch-Konsolen zu verkaufen, 5,5 Millionen weniger als bislang geplant.

Die Pharmaaktien Daikin Industries und Terumo verlieren 3,0 bzw. 5,8 Prozent, nachdem jeweils die Ergebnisse für das zweite Quartal unter den Markterwartungen geblieben waren. Schwache Zahlen für das erste Halbjahr belasten auch die Softbank-Aktie, die um 1,6 Prozent nachgibt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.456,90 +0,4% +13,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.589,80 -0,7% +7,6% 07:00 Kospi (Seoul) 2.964,33 -0,6% +3,2% 07:00 Schanghai-Comp. 3.513,41 -0,4% +1,2% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.982,80 -1,0% -8,2% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.237,23 +0,5% +13,2% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.525,81 -0,4% -5,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:36 % YTD EUR/USD 1,1555 +0,0% 1,1553 1,1571 -5,4% EUR/JPY 131,34 -0,1% 131,50 132,20 +4,2% EUR/GBP 0,8563 +0,1% 0,8555 0,8473 -4,1% GBP/USD 1,3495 -0,1% 1,3504 1,3657 -1,3% USD/JPY 113,67 -0,1% 113,82 114,25 +10,1% USD/KRW 1.184,39 -0,2% 1.186,70 1.182,39 +9,1% USD/CNY 6,4016 +0,1% 6,3975 6,3947 -1,9% USD/CNH 6,4016 +0,1% 6,3960 6,3945 -1,6% USD/HKD 7,7840 +0,0% 7,7834 7,7828 +0,4% AUD/USD 0,7394 -0,1% 0,7403 0,7437 -4,0% NZD/USD 0,7092 -0,2% 0,7105 0,7142 -1,3% Bitcoin BTC/USD 62.140,71 +1,5% 61.192,51 62.431,01 +113,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,42 78,81 +0,8% 0,61 +66,6% Brent/ICE 81,00 80,54 +0,6% 0,46 +60,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.794,99 1.791,41 +0,2% +3,58 -5,4% Silber (Spot) 23,84 23,77 +0,3% +0,08 -9,7% Platin (Spot) 1.035,99 1.030,13 +0,6% +5,87 -3,2% Kupfer-Future 4,32 4,32 -0,1% -0,00 +22,5% ===

