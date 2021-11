Wichtige Punkte: Die Vorbestellungen für den Ford F-150 Lightning häufen sich. Nio hat große Wachstumspläne, um Tesla zu überholen. Da die Welt zunehmend auf saubere Energie setzt, sehen mehrere Regierungen Elektrofahrzeuge (EVs) als einen wichtigen Teil ihrer Energiewendepläne an. Und die Einführung von Elektrofahrzeugen schreitet schneller voran, als man denkt, zumindest in einigen Teilen der Welt. Zum Beispiel in China. In der ersten Hälfte des Jahres 2021 machten E-Fahrzeuge fast 12 % der gesamten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...