Varta mit Umsatz- und Gewinnwarnung. Die Kundschaft zögert bei der Abnahme und hohe Investitionen belasten den Ausblick bis 2024. Kurseinbruch bei Peloton. Die Fitness-Gesellschaft schockierte die Wall Street nachbörslich. Uber legte ein durchwachsenes Quartal vor. Das Beteiligungsgeschäft zieht das Ergebnis runter.Trotz der starken Vorgaben aus New York entwickelt sich der Handel heute früh in Asien schwach. Während die Börsenplätze in China, Hongkong, Seoul und Tokio unter Abgabedruck stehen, kann der Taiwan Weighted Index deutlich zulegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...