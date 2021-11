Probleme in der Lieferkette haben Airbus im Oktober Kreisen zufolge belastet. So sei die Zahl der Auslieferungen im Oktober von jeweils 40 in den beiden Vormonaten auf rund 35 Flugzeuge gefallen, schrieb Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Sollte sich die Zahl bei der offiziellen Mitteilung bestätigen, wäre dies der geringste Wert seit Februar. Der Flugzeugbauer dürfte die Zahl der ...

