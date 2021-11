Ein schwieriges Marktumfeld hat viele Investoren in den letzten Jahren ferngehalten, infolgedessen fiel der Aktienkurs nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 auf ein Niveau von gerade einmal 2,80 Euro zurück. Das Ruder konnte in den folgenden Monaten jedoch herumgerissen werden, es entstand ein Aufwärtstrend und brachte Kursgewinne an 6,87 Euro bis Anfang Juni hervor. Weiter kam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...