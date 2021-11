The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.11.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.11.2021ISIN NameUS00827B1061 AFFIRM HLDGS A DL-,00001DE000A3E5CQ8 AIFINYO AG INH JGE O.N.XS1514052585 BK OF COMMUNICAT. 16/UNDUS85771PAV40 EQUINOR ASA 14/21XS1517195118 NATL AUSTR. BK 16/21 MTNAT0000A104K1 ERSTE GP BNK 13/21FLRMTNUSU81522AH45 7-ELEVEN 21/22 FLR REGSDE000MHB16J0 MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1699US88165FAF99 TEVA PHARMAC.FIN. 11/21DE000A2E4B51 AAREAL BANK MTN S.262XS1135318431 STADSHYPOTEK 14/21 MTNDE000DG4UCK3 DZ BANK IS.A806US88166JAA16 TEVA PHARMAC.FIN.IV 11/21