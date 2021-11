Die Aktie von Morphosys arbeitet derzeit weiter an einer Bodenbildung. Zuletzt gab es positive News zum Hoffnungsträger Monjuvi. In den USA haben die Verkäufe im vergangenen Quartal deutlich Fahrt aufgenommen. Nun gibt es auch Daten zu weiteren Pipeline-Projekten.So hat Morphosys auf der Jahrestagung 2021 der American Society of Nephrology (ASN) ermutigende Zwischenergebnisse aus der M-PLACE-Studie mit Felzartamab vorgestellt. Das Poster mit dem Titel "Felzartamab in patients with anti-phospholipase ...

Den vollständigen Artikel lesen ...