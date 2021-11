Das Unternehmen Varta spricht eine Umsatzwarnung aus. Sofort gerät der Aktienkurs vorbörslich unter Druck. Solch eine Nachricht ist zunächst immer mit einem Schreck für die Marktteilnehmer verbunden. Manche handeln dann nach dem Motto "if panic - panic first" und verkaufen schnell ihre Aktien. Für andere Anleger ist so ein verschreckter Kursrückgang eine Kaufgelegenheit, um günstig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...