FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EYEMAXX R.EST.AG 20/25 DE000A289PZ4
AB/FROM ONWARDS 05.11.2021 08:13 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EYEMAXX R.EST.AG 20/25 DE000A289PZ4
AB/FROM ONWARDS 05.11.2021 08:13 CET
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de