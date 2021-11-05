Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 05.11.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 677 internationalen Medien
Die Lunte brennt! InnoCan mit Ad-hoc-Meldung und Labor-Update!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3CPVC ISIN: BMG126341046 Ticker-Symbol: PYW 
Frankfurt
05.11.21
08:02 Uhr
0,022 Euro
-0,001
-4,44 %
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
BLUE RIVER HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BLUE RIVER HOLDINGS LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0270,02810:27
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BLUE RIVER HOLDINGS
BLUE RIVER HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BLUE RIVER HOLDINGS LTD0,022-4,44 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.