FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BELMONT RES INC. L3L2 CA0804995029
AB/FROM ONWARDS 05.11.2021
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BELMONT RES INC. L3L2 CA0804995029
AB/FROM ONWARDS 05.11.2021
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