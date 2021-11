Die Analysten der NordLB haben die Aktien der Lufthansa nach Zahlen zum dritten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 6,50 auf 7,30 Euro angehoben. Die Fluggesellschaft habe positiv überrascht, so die Experten in einer gestern veröffentlichten Studie. Mit dem Rückenwind starker Buchungszahlen und einer komfortablen Ausstattung mit Liquidität könne das Unternehmen guten Mutes in die saisontypisch schwache Wintersaison starten. dpa-AFX Analyser ____________________________________________________________________________ ...

