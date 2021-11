Destatis hat die endgültigen Ergebnisse der Todesursachenstatistik für 2020 veröffentlicht. Danach sind in Deutschland 985.572 Menschen verstorben, 4,9% mehr als im Jahr 2019. Todesursache Nummer 1 waren wie in den Vorjahren die Herz-/Kreislauferkrankungen. Den endgültigen Ergebnissen der Todesursachenstatistik zufolge sind im Jahr 2020 in Deutschland insgesamt 985.572 Menschen verstorben - 492.797 Männer und 492.775 Frauen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ist die Zahl ...

