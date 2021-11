Berlin (ots) -Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, die Corona-Impfung aufzufrischen. Das sei ein Ergebnis der Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern.Jeder, bei dem die zweite Impfung länger als sechs Monate zurückliege, sollte sich einen Termin in einem Impfzentrum oder bei seinem Hausarzt geben lassen, sagte Kalayci am Freitag im Inforadio vom rbb."Meine große Bitte ist: Nutzen Sie die Gelegenheit und gehen Sie in die Impfzentren. (...) Ein Erfolg dieser Konferenz ist, dass Herr Spahn sich endlich mit Herrn Gassen (Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, d.Red) und anderen Ärzte-Vertretern zusammengesetzt hat. Dieses HickHack rund um Auffrischungsimpfungen ist wohl jetzt beendet."Kalayci schloss sich der Forderung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an, eine Testpflicht für geimpfte Besucher und Personal in Alten- und Pflegeheimen einzuführen."Die Berliner Regelung ist schon seit Monaten so, dass für die Beschäftigten und Besucher, die nicht geimpft sind, gibt es eine tägliche Testpflicht. (...) Der neue Vorschlag hier auf der Gesundheitsministerkonferenz ist ja, auch für die, die geimpft sind, eine Testpflicht einzuführen, (...) weil wir ja wissen, dass es auch bei den Geimpften viele Impfdurchbrüche gibt und auch ein Infektionsrisiko."Das Interview zum Nachhören: https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202111/05/634924.htmlPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/5064890