Covid-19 bewegt nach wie vor die Gemüter, in Deutschland - mehr noch aber in anderen Ländern, wo die die Inzidenz noch rasanter steigt. Da meldet der US-Impfstoffhersteller Moderna am Donnerstag enttäuschende Quartalszahlen und kassiert die Jahresprognose. Die Aktie taucht ab, zieht BioNTech mit runter. Für spekulative Anleger eine sonderbare Chance.Achtung: Nachdem DER AKTIONÄR diesen Artikel um 8.25 Uhr an diesem Freitagmorgen veröffentlicht hat, kam es zu heftiger Vola bei BioNTech. Hintergrund: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...