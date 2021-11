Hannover (www.anleihencheck.de) - Schwächere Auftragseingänge in der deutschen Industrie und die Ankündigung der FED, sich mit einer Zinsanhebung Zeit zu lassen, haben für steigende Kurse bei deutschen Bundesanleihen gesorgt, so die Analysten der Nord LB.Die Aussagen der US-Notenbank hätten auch am Donnerstag bei den US-Staatsanleihen nachgewirkt. Die Kurse seien weiter gestiegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...