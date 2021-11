In Rostock hat vor einigen Tagen die neue Elektro-Solarfähre Warnowstromer ihren Liniendienst im Stadthafen aufgenommen. Die E-Fähre ist seit Mitte Oktober zwischen den Anlegern am Kabutzenhof und Gehlsdorf im Einsatz. "Mit der Elektro-Fähre startete jetzt die Rostocker Straßenbahn AG, die den innerörtlichen Fährverkehr im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs betreibt, in die Zukunft der Mobilität", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...