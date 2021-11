Die Aktie der selbsternannten "Apple der Fitnessbranche", Peloton Interactive (WKN: A2PR0M), fiel im nachbörslichen Handel um mehr als -30% und dürfte somit am heutigen Freitag zu den Topverlierern an den US-Aktienmärkten gehören. Der Grund für den Crash sind die gestern Abend nachbörslich vorgelegten Quartalszahlen. Bei Peloton Interactive handelt es sich um ein US-amerikanisches Unternehmen (Hauptsitz: New York), das erst im Jahr 2012 gegründet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...