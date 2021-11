Wien (www.anleihencheck.de) - Das milliardenschwere Anleihekaufprogramm der US-Notenbank Federal Reserve neigt sich dem Ende zu, so die Experten von "FONDS professionell".FED-Chef Jerome Powell wolle noch in diesem Monat damit beginnen, die Käufe sukzessive herunterzufahren, würden die "Tagesschau" und die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) übereinstimmend berichten. Damit würden die USA den Krisenmodus verlassen. Derzeit kaufe die FED jeden Monat Staatsanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere in Höhe von 120 Milliarden US-Dollar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...