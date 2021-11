Nach jeweils 40 Maschinen im August und September sank die Zahl der Auslieferungen im abgelaufenen Monat auf 36 Stück, wie der jüngst in den Dax aufgestiegene Konzern am Freitag in Toulouse mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit Februar. Unterdessen holte Airbus im Oktober zwar Bestellungen über 22 Flugzeuge herein, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...