Um 11:33 liegt der ATX TR mit +0.40 Prozent im Plus bei 7792 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Erste Group mit +4.62% auf 40.54 Euro, dahinter Addiko Bank mit +2.59% auf 14.875 Euro und RBI mit +2.58% auf 28.62 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16044 (+0.13%, Ultimo 2020: 13719). - Shortsqueeze bei AT&S- PIR-News: Andritz, Erste Group, Rosenbauer, Sportradar, Research zu CA Immo, RBI, Erste Group, Rosenbauer- Unser Robot sagt: AT&S, RBI, Wienerberger auffällig; Andreas Gerstenmayer führt im CEO-Ranking- In der Steiermark verwurzelte Guardbox nun börsengelistet, Evotec am ersten Nasdaq-Tag fester- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: DO&CO, Erste Group und Evotec- Börsegeschichte 5.11.- Österreich-Depots: ...

