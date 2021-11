DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Expansion

Mutares erweitert ihre Präsenz in den Benelux-Ländern und eröffnet ein neues Büro in Amsterdam, um das Wachstum zu beschleunigen



05.11.2021 / 12:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mutares erweitert ihre Präsenz in den Benelux-Ländern und eröffnet ein neues Büro in Amsterdam, um das Wachstum zu beschleunigen

Die Eröffnung des Büros in Amsterdam markiert den nächsten wichtigen Schritt von Mutares auf dem Weg zum führenden europäischen Distressed Private Equity Investor

Jurjen Soppe wird als Head of M&A Benelux für die Expansionsbemühungen von Mutares in der Benelux-Region verantwortlich sein

München/Amsterdam, 5. November 2021 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) baut ihre globale Präsenz aus und gibt die Eröffnung ihres neuen Büros in Amsterdam bekannt. Das neue Büro ist ein idealer Standort, um Investitionsmöglichkeiten weiter zu nutzen und das internationale M&A-Geschäft auszubauen. Die Präsenz in Amsterdam ist das neunte Büro in Europa und unterstreicht den erfolgreichen Wachstumskurs von Mutares. Im Jahr 2020 hat Mutares mit der Übernahme von Royal de Boer seine erste Investition in den Niederlanden getätigt und damit den Grundstein für die Expansion in die Benelux-Region gelegt.

Jurjen Soppe wird als Head of M&A Benelux die Leitung des Amsterdamer Büros übernehmen, um die Aktivitäten des Unternehmens in der Benelux-Region weiter auszubauen und zu beschleunigen. Jurjen Soppe, ein ehemaliger Restrukturierungsbänker bei ABN AMRO und M&A-Berater bei Deloitte, bringt mehr als zwölf Jahre Erfahrung in einer Vielzahl von nationalen und internationalen Finanzrestrukturierungs- und M&A-Beratungsprojekten mit. Er ist hervorragend vernetzt, um den Benelux-Markt und seine Investitionsmöglichkeiten zu erschließen.

Johannes Laumann, CIO der Mutares SE & Co. KGaA kommentiert: "Wir sind erfreut und glücklich, unsere Präsenz in Amsterdam mit Jurjen Soppe bekannt zu geben. Mutares ist bereits ein aktiver Investor in den Benelux-Ländern und die Eröffnung unseres Amsterdamer Büros ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir unsere Überzeugung in die Praxis umsetzen. Wenn es darum geht, attraktive Transaktionen in den wichtigsten Märkten zu generieren, ist eine lokale Präsenz unerlässlich. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Jurjen beim Ausbau unseres Geschäfts und bin sicher, dass dies ein weiterer Schritt zur Erreichung unserer Ziele für 2023 ist."



Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Frankfurt, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien kleine- bis mittelständische Unternehmen und Konzernteile in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Mutares unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch strategische Add-on-Akquisitionen. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von 7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Mutares mit über 12.000 Mitarbeitern weltweit im Konzern einen konsolidierten Jahresumsatz von rund EUR 1,6 Mrd. Für das Geschäftsjahr 2021 wird bereits ein Konzernumsatz von mind. EUR 2,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2023 auf mind. EUR 5 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Consultingerlöse, die gemeinsam mit Portfoliodividenden und Exiterlösen der Mutares Holding zufließen. Auf dieser Ebene liegt die mittel- bis langfristige Zielvorgabe für den dividendenrelevanten Nettogewinn bei 1,8 % bis 2,2 % des Konzernumsatzes. Mutares setzt stark auf eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende und einer exit-abhängigen Performance-Dividende besteht. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.de

Ansprechpartner Presse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Kontakt für Presseanfragen in Frankreich

CLAI

Gaëtan Commault - gaetan.commault@clai2.com / +33 06 99 37 65 64

Dorian Masquelier - dorian.masquelier@clai2.com / +33 07 77 26 24 57

05.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de