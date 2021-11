Unterföhring (ots) -Dickes Fell hilft doch: Der TEDDY singt am Samstag, 6. November 2021, um 20:15 Uhr wieder live auf der "The Masked Singer"-Bühne. Er hat seine Corona-Infektion gut überstanden. Moderator Matthias Opdenhövel: "Welcome back, Teddy. Schön, dass Du wieder dabei bist!"Welche Stars singen unter den Masken? In der vierten ProSieben-Live-Show unterstützt Thore Schölermann das Rateteam: "Ich freue mich sehr, wieder in die fantastische Welt von 'The Masked Singer' einzutauchen. Vielleicht kann ich als ehemaliger Monstronaut Ruth und Rea mit meinem Insiderwissen ein wenig unterstützen. Bei den letzten drei Enthüllungen lagen sie ja kräftig daneben. Ich werde alle Sinne nutzen und vielleicht können wir ja gemeinsam die vierte Maske entlarven." "The Masked Singer" wird produziert von Endemol Shine Germany."The Masked Singer" begeistert am SamstagDer Erfolg von "The Masked Singer" setzt sich in der fünften Staffel auf dem neuen Sendeplatz am Samstagabend fort: Mit den ersten drei Live-Shows und einem durchschnittlichen Marktanteil von 25,5 Prozent (Z. 14-49 J.) dominiert ProSieben die Prime Time und gewinnt drei Mal in Folge den Tagesmarktanteil am Samstag in dieser Zielgruppe.Das erste Interview mit dem demaskierten Star gibt es wie immer exklusiv bei "The Masked Singer - red. Spezial",direkt im Anschluss an die Show, live auf der Bühne in Köln.Miträtseln, mitreden, mitentscheiden: Bei "The Masked Singer" geben die Fans über die ProSieben-App den Ton an. Dort können sie während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben und so bestimmen, welcher Star am Ende der Show seine Maske abnehmen muss.TV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet zu allen sechs Live-Shows von "The Masked Singer" Live-Untertitel(Teletext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD.Die fünfte Staffel "The Masked Singer", immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynMehr Infos, Interviews, Hintergründe und Fotos zu "The Masked Singer" und den neuen Masken auf der Presseseite und in der MaskedSinger-Online-WeltHashtag zur Show: MaskedSingerPressekontakt:Frank Wolkenhauer, Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158, -1169email: frank.wolkenhauer@seven.one, petra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5065185