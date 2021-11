Nach Merck & Co sorgt auch der US-Pharma-Gigant Pfizer mit einem Corona-Mittel für Furore. Die Aktie gewinnt vorbörslich satte neun Prozent. Für die Papiere von Merck & Co hingegen ist das keine gute Nachricht, denn das Unternehmen bekommt Konkurrenz für das Corona-Mittel Molnupiravir.Wie Pfizer am Freitag berichtet, konnte Ritonavir (Paxlovid) das Risiko einer Krankenhauseinweisung oder eines Todesfalls bei nicht hospitalisierten Hochrisiko-Erwachsenen um satte 89 Prozent im Vergleich zum ...

