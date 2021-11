Die Angst, etwas zu verpassen, kenn jeder. Kein Wunder also, dass auch Anleger nicht vor der Fear Of Missing Out (FOMO) gefeit sind. In Folge 7 des einfach börse-Podcasts setzen sich die AKTIONÄR-Redakteure Tim Temp und Benjamin Heimlich damit auseinander, woher FOMO ursprünglich rührt und wieso es bei Aktien-Investments der schlechteste Ratgeber ist, den man sich vorstellen kann. Darüber hinaus zeigen sie Wege auf, wie sich FOMO kontrollieren und sogar nutzen lässt.Zur Episoden-ÜbersichtHinweis: ...

