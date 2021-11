NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen von 26,4 auf 27,5 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Georgina Fraser hob ihre Schätzungen für den Chemiekonzern nach Zahlen für das dritte Quartal und Wechselkursbewegungen an, wie sie in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Für 2022 rechnet sie nun auch wegen voraussichtlich höherer Methioninpreise und weiterer Preisanpassungen mit mehr operativem Gewinn. An ihrer negativen Haltung zur Aktie ändere das aber nichts./tav/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2021 / 08:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000EVNK013

