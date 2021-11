DJ Porsche SE: Familien Piech und Porsche stehen hinter VW-Chef Diess

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Mehrheitseigner von Volkswagen halten an Herbert Diess als CEO fest. "Die Familien Porsche und Piech stehen weiterhin hinter Herrn Diess", sagte ein Sprecher der Porsche SE. An der Position der Familien habe sich nichts geändert. In der Holding haben die Familien ihre Anteile an dem Wolfsburger DAX-Konzern gebündelt.

Diess war in den vergangenen Tagen zunehmend in die Kritik der Arbeitnehmerseite wegen Äußerungen über einen möglichen Jobabbau geraten. "Hier ist nicht ein Mensch zu viel an Bord", hatte die Gesamt- und Konzernbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo am Donnerstag vor tausenden Beschäftigten in Wolfsburg erklärt. VW steht derzeit wegen der Transformation der Branche hin zur E-Mobilität unter Druck und leidet wie andere Hersteller außerdem unter dem Chipmangel. Viele Bänder mussten angehalten werden, Beschäftigte mussten zu Hause bleiben.

November 05, 2021 07:24 ET (11:24 GMT)

