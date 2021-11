HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Roche von 340 auf 375 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im kommenden Jahr dürfte der Pharmakonzern ein weniger turbulentes Jahr erleben, was das Wachstum und die Erosion der Umsätze angeht, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Erlös- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2021 bis 2023./edh/stk



ISIN: CH0012032048

