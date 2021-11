LONDON, Nov. 05, 2021, der führende Anbieter von Marktdaten und -indexen für digitale Assets, hat die Zulassung der Financial Conduct Authorityerhalten und ist nun als Benchmark Administratorreguliert.



Die FCA-Zulassung, die der Daten- und Indextochter von CryptoCompare, CC Data Limited, erteilt wurde, lizenziert CryptoCompare zur Ausgabe von Benchmarks für Finanzinstrumente, Finanzkontrakte und die Messung der Fondsperformance. CCCAGG, CryptoCompares proprietäre Familie von Benchmarks für die Preisgestaltung digitaler Assets, basiert auf einer volumengewichteten 24-Stunden-Durchschnittsberechnung, einem Zeit-Straf-Faktor und einer Ausreißer-Methodik und deckt mehr als 500 liquide Asset-Paare ab.

"Da die Märkte für digitale Assets weiter wachsen, ist es wichtig, dass Investoren auf äußerst zuverlässige und genaue Benchmarks zugreifen können, die auf marktführenden Untersuchungen und Methoden basieren", sagte Charles Hayter, CEO von CryptoCompare. "In den letzten sieben Jahren haben unsere bahnbrechenden Standards Stringenz und Präzision in diesen florierenden Sektor eingebracht. Ich freue mich, dass CryptoCompare nun die FCA-Zulassung erhalten hat und damit neue Wege für institutionelle und Privatanleger schafft, um sich an unseren standardsetzenden Digital-Asset-Indizes zu beteiligen."

Die FCA-Zulassung von CryptoCompare ermöglicht es Dienstleistungsanbietern, regulierte Finanzprodukte zu entwickeln, die von CryptoCompares Suite führender Indizes für digitale Assets unterstützt werden. Dazu gehören die Erstellung und Ausgabe von Anlageprodukt-Referenzindizes, Referenzzinssätze, Kontraktabwicklungspreise, Portfolio-Asset-Allocation und die Messung der Fondsperformance.

Die branchenüblichen Indizes von CryptoCompare werden von einer Vielzahl weltweit anerkannter Kunden unterstützt und bieten umfassende Marktbewertungs-Benchmarks, die führende Finanzprodukte für digitale Assets unterstützen. Diese Indizes, die auf der proprietären Methodik und Forschung von CryptoCompare basieren, bieten institutionellen Zugang zu den größten und liquidesten digitalen Assets.

Ansprechpartnerin für Medien:

CryptoCompare: Alissa Ostrove | press@cryptocompare.com

Über CryptoCompare

CryptoCompare ist ein weltweit führender Anbieter von Daten für digitale Assets, der institutionellen und Privatanlegern Echtzeit- und historische Daten von mehr als 5.000 Kryptowährungen und mehr als 250.000 Währungspaaren zur Verfügung stellt. Durch die Aggregation und Analyse von Tick-Daten aus weltweit anerkannten Börsen und die nahtlose Integration mehrerer Datensätze bietet CryptoCompare einen umfassenden, granularen Überblick über den Markt unter Einschluss von Handels-, Orderbuch-, historischen, sozialen und Blockchain-Daten.