(shareribs.com) Shanghai / San Francisco 05.11.2021 - Die Batterietochter von SK Innovation baut eine weitere Batteriefabrik in China. Die Nachfrage ist enorm. Der US-Lithium-Produzent Albemarle arbeitet an der Belastungsgrenze. Berichten der Nachrichtenagentur Yancheng News zufolge, plant die Batterietochter von SK Innovation, die SK On in China 2,53 Mrd. USD in den Bau einer neuen Batteriefabrik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...